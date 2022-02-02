Канал "НАШ" – это не свобода слова

На акцию пришло около тысячи человек. Об этом журналистам 24 канала рассказал нардеп Роман Лозинский. Заметим, визуально выглядит, что активистов гораздо меньше.

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"Гражданская война" на Востоке Украины – это не о свободе слова. Это о нарративе Кремля. Это орудие России. Наше требование остановить это оружие,

– подчеркнул нардеп.

Он призвал парламентариев одобрить закон о коллаборационизме, который до сих пор не вынесен на голосование.

Заметим, митингующие под каналом "НАШ" включили гимн Украины, а впоследствии начали выкрикивать "Мураева за решетку". Кроме того, активисты зажгли файеры.

Активисты требуют закрыть телеканал "НАШ" / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Митингующие зажгли файеры под каналом "НАШ": видео

Зеленский не дал ответ на петицию относительно санкций против канала Мураева

На акцию пришел активист Сергей Стерненко. Он заявил, что президент Владимир Зеленский до сих пор не дал ответа на его петицию о применении санкций против "НАШ". По закону, на это у главы государства 10 дней, однако прошло уже 13 дней.

В офисе телеканала Мураева в своей традиционной риторике заявляют, что на акцию пришли "проплаченные фашисты".

Смотрите видео протеста под каналом "НАШ":

СБУ готовит санкции против скандального телеканала, – СМИ

Недавно украинские СМИ заявили, что Служба безопасности Украины готовит базу для введения санкций против телеканала Мураева. Стражи порядка определенное время фиксировали все случаи антиукраинской пропаганды на канале.

СБУ проводила проверку и у самого Мураева. В частности, относительно его возможных контактов с российской агентурой. Однако пока доказательств этому не нашли.