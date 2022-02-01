Канал, который планирует купить Шуфрич, станет 6 каналом соратников Виктора Медведчука. Нардеп верит, что судьбу пяти предыдущих телеканалов новый не повторит.
Заметьте Трансляцию каналов Шуфрича "Першого незалежного" и UkrLive прекратили после введения санкций
Шуфрич пока не говорит, какой канал покупает
Нестор Шуфрич пока не спешит называть телеканал, о покупке которого сейчас договариваются. Однако он уточнил, что контракт должен быть подписан до 1 марта и тогда он сам все расскажет.
Если сделка состоится, сообщу,
– заявил Шуфрич.
По информации СМИ, Шуфрич может купить закарпатский спутниковый канал Sirius или экономичный Ukrainian News Channel. Однако политик отказался комментировать эту информацию.
Санкции СНБО против каналов Медведчука
- 2 февраля 2021 СНБО ввел санкции против бизнес-партнера нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Поэтому каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание, поскольку были частью собственности Козака.
- Бывшие работники заблокированных каналов якобы объединились и создали телеканал "Перший незалежний". В сентябре 2021 года 60% акций этого канала купил коллега Медведчука по партии Нестор Шуфрич.
- Сам Шуфрич оправдал эту "покупку" тем, что якобы сделал это "по просьбе журналистов канала". Однако 28 декабря СНБО ввел санкции против медиахолдингов Козака и Шуфрича, из-за чего свое вещание прекратили "Перший незалежний" и UkrLive.
Больше о санкциях против холдингов Медведчука в выпуске "На эту минуту": смотрите видео