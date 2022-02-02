Канал "НАШ" – це не свобода слова

На акцію прийшло близько тисячі людей. Про це журналістам 24 каналу розповів нардеп Роман Лозинський. Зауважимо, візуально виглядає, що активістів значно менше.

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"Громадянська війна" на Сході України – це не про свободу слова. Це про наратив Кремля. Це зброя Росії. Наша вимога зупинити цю зброю,

– наголосив нардеп.

Він закликав парламентарів схвалити закон про колабораціонізм, який ще досі не винесли на голосування.

Зауважимо, мітингувальники під каналом "НАШ" увімкнути гімн України, а згодом почали вигукувати "Мураєва за ґрати". Крім того, активісти запалили фаєри.



Активісти вимагають закрити телеканал "НАШ" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Мітингувальники запалили фаєри під каналом "НАШ": відео

Зеленський не дав відповідь на петицію щодо санкцій проти каналу Мураєва

На акцію прийшов й активіст Сергій Стерненко. Він заявив, що президент Володимир Зеленський досі не дав відповідь на його петицію про застосування санкцій проти "НАШ". Згідно з законом, на це у глави держави є 10 днів, однак минуло вже 13.

Водночас в офісі телеканалу Мураєва у своїй традиційній риториці заявляють, що на акцію прийшли "проплачені фашисти".

Дивіться відео з протесту під каналом "НАШ":

СБУ готує санкції проти скандального телеканалу, – ЗМІ

Нещодавно українські ЗМІ заявили, що Служба безпеки України готує базу для запровадження санкцій проти телеканалу Мураєва. Правоохоронці певний час фіксували всі випадки антиукраїнської пропаганди на каналі.

СБУ проводила перевірку і в самого Мураєва. Зокрема, щодо можливих його контактів із російською агентурою. Однак наразі доказів цьому не знайшли.