Про те, що на телеканал "НАШ" можуть накласти санкції видання повідомляє з посиланням на слова співрозмовників у керівництві СБУ.

Раніше Зеленського просять ввести санкції проти проросійського каналу "НАШ"

СБУ готує базу для санкцій на "НАШ"

За інформацією джерел, певний час спецслужба фіксує всі випадки антиукраїнської пропаганди на каналі "НАШ". Тому готує відповідне подання до Ради національної безпеки й оборони.

До слова, днями петиція про блокування цього проросійського ресурсу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу Президента.

А Олексій Данілов раніше публічно заявив, що РНБО готову розглядати санкції проти телеканалу "НАШ", як тільки отримають подання від СБУ.

Служба безпеки проводила перевірку і власника каналу Євгенія Мураєва. Зокрема, щодо можливих його контактів із російською агентурою. Наразі таких свідчень правоохоронці не знайшли.

Зверніть увагу! ЗМІ раніше писали, що Кремль хоче проросійського керівництва в Україні. Мураєва там начебто розглядають як кандидата для маріонеткового уряду у випадку окупації Росією України. Сам Мураєв називав такі висловлювання дурницею.

Скандали з каналом "НАШ": коротко

Проросійський телеканал "НАШ", власником якого є політик Євгеній Мураєв, неодноразово ставав об'єктом перевірки Нацради з питань радіомовлення і телебачення.

Ресурс декілька разів отримував штрафи, однак не виправляв своїх помилок. Через це у вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії каналу.

У листопаді ютуб частково заблокував канал "НАШ" через порушення авторських прав після скарг української юридичної компанії Law Net.

До теми – "НАШ" заблокували у ютубі: відео