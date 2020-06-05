Во время митингов против главы МВД Арсена Авакова, что продолжаются под Радой, один из протестующих попытался себя поджечь. К счастью, мужчину вовремя остановили.

Около 10 часов утра протестующий облил себя бензином и пытался поджечь, но огонь быстро потушили, передает 24 канал.

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Правоохранители мгновенно сняли с мужчины рубашку, которая загорелась. Сейчас его осматривают медики.

Как пишет Укринформ, попытку самоподжога совершил Юрий Ляшенко из Новой Каховки. Он предприниматель и, как сам рассказал, его семью якобы несколько раз "грабили бандиты вместе с полицией".



Мужчина, который пытался себя поджечь под Радой / Фото PavlovskyNews

Он добавил, что относительно своих проблем обращался к другим представителям власти, в частности – к высшим чиновникам ГБР. Однако небольшую помощь им оказал уже экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Так, при Каське и Рябошапке были открыты уголовные производства относительно инцидентов, о которых они заявляли, "но дальше дело так и не пошло".