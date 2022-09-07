Украина ввела санкции против 606 представителей правящей верхушки россии

СНБО продолжает вводить санкции против россии. Ограничение уже было введено против 606 представителей правящей верхушки страны-агрессора.

Об этом во время своего вечернего обращения 7 сентября рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Кроме этого, СБУ провела важную операцию по деятельности подсанкционных лиц в Украине.

Интересно Венгрия передумала и поддержит продление санкции ЕС в отношении россиян, – журналист

СНБО ввел санкции против 606 россиян

Зеленский рассказал, что 7 сентября приняли важное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины – применили санкции против 606 физических лиц, которые принадлежат к руководящей верхушке россии, в частности:

28 членов Совета Безопасности россии,

154 члена Совета Федерации россии,

424 депутата госдумы россии.

Президент подчеркнул, что все они ответственны за войну и террор против украинцев.

И ни один из них не избежит ответственности – это только вопрос времени. Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все остальные шаги,

– добавил Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня важную операцию по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины провела и СБУ.

"Я неоднократно подчеркивал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, кое-кто из них не понял. Что ж, поймут. Должностные лица таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия", – добавил президент.

Зеленский подытожил, что на основании предложения СБУ и согласно законодательству приняли решение о прекращении украинского гражданства у тех подсанкционных лиц, у которых обнаружили иностранное гражданство, в частности российское и румынское.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Стоит посмотреть – экономист рассказал, когда в россии начнутся серьезные проблемы из-за санкций: видео