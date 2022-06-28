Под Северодонецком Россия привлекла бойцов из 6 армии, достигнув только тактического успеха, – разведка

Российские захватчики пытаются и дальше захватить Луганскую область. Но бои за Северодонецк и Лисичанск отнимают у оккупантов слишком много сил.

Украинские войска были вынуждены отойти из Лисичанска на более защищенные позиции. Ведь мощные обстрелы российских кафиров почти полностью уничтожили город, не оставив возможность там безопасного укрытия для украинских военных.

Важно Количество российских кафиров резко перевалило за 35 тысяч: актуальные потери врага

В британской разведке отмечают, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции на высоте в городе Лисичанск после отступления от Северодонецка. В то же время нанося успешные удары глубоко в тылу противника, чем наносят значительные потери российским командным центрам.

По данным Министерства обороны Великобритании, российские войска все больше истощаются, снижают боеспособность и добились тактического успеха только под Северодонецком, несмотря на размещение основных элементов шести разных армий.

Снижение уровня боевой эффективности русских войск может иметь отрицательные последствия в долгосрочной перспективе.

Тактический успех над стратегическими преимуществами

В британской разведке отмечают, что аналогично получению тактического преимущества, Россия обращается и с применением ракет. С 24 июня российские кафиры запустили чрезвычайно большое количество ракет по территории Украины. При этом использовали они ракеты большой дальности, разрабатываемой для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества.

Речь идет о ракетах X-22 (AS-4 Kitchen) еще советского образца и современных X-101 (AS-23a Kodiak).

Читайте также Массовые обстрелы Украины в выходные: сколько потратила Россия на ракеты

В то же время в Великобритании подтвердили то, что ракеты были выпущены как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

Бои за Лисичанск и выход на Бахмут

В Генштабе ВСУ также подтверждают интенсивность боев за Лисичанск. Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка. Последний расположен на трассе между Лисичанском и Бахмутом.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем вело наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

Смотрите детали о ракетах, которыми россияне обстреливают Украину.