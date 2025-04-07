Десантировались из танка и разбежались: российских штурмовиков ликвидировали под Торецком

На Торецком направлении россияне десантировались из танка, в результате чего пехота разделилась на несколько групп и разбежалась. Вскоре их атаковали украинские артиллеристы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там обнародовали соответствующие кадры ликвидации россиян.

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Как удалось уничтожить россиян

Отмечают, что российские войска регулярно усиливают давление в попытках обойти Торецк с фланга. По словам военных, для атак оккупанты активно используют танки, артиллерию, малые штурмовые группы и ударные дроны. Но воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего дают достойный отпор.

Все как книга пишет. Но кое-что эта книга не учла. И это точность "Богов войны" бригады. Для российских штурмовиков наши воины точно подбирают боеприпасы, от которых те не могут устоять на ногах. Вражеские гаубицы и операторы дронов, получают порцию разрывного тяжелого металла,

– заявили в бригаде.

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Напомним, за прошедшие сутки количество ударов управляемыми авиационными бомбами на Торецком направлении увеличилось втрое, он перегружен российскими дронами на оптоволокне, там россияне достаточно плотно их применяют. Количество вражеских штурмов за прошедшую неделю выросло почти в два раза.