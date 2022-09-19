Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 19 сентября. Герои ВСУ уже 208 дней героически обороняют родную землю от российских захватчиков.

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На полигоне вблизи города Торез, оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий,

– говорится в сообщении.

Предатели сбегают с оккупированных территорий

Тем временем предатели сбегают с временно оккупированной Луганщины. В частности, на территорию россии выезжают коллаборанты и лояльные к оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов. Предатели пытаются вывезти документы, подтверждающие их сотрудничество с оккупантами.

Потери врага

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 сентября удалось ликвидировать 54 650 оккупантов. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,

артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,

крылатых ракет – 238 (+0) единиц.

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