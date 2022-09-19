Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 19 вересня. Герої ЗСУ вже 208 днів героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників.

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На полігоні поблизу міста Торез, окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій,

– мовиться у повідомленні.

Зрадники тікають з окупованих територій

Тим часом зрадники тікають з тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, на територію росії виїжджають колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів. Зрадники намагаються вивезти документи, які підтверджують їхню співпрацю з окупантами.

Втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 19 вересня вдалося ліквідувати 54 650 окупантів. Також знищили:

бойових броньованих машин – 4 720 (+2) одиниць,

артилерійських систем – 1 313 (+4) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+0) одиниця,

гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 238 (+0) одиниць.

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