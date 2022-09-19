Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в Сенаті. Зазначається, що брифінг відбувається після того, як Україна досягла певних успіхів у контрнаступальних зусиллях проти росії.

До речі Україні, ймовірно, не постачають ATACMS з однієї причини: пояснення військового експерта

Брифінг відбудеться після успіхів контрнаступу України

Також брифінг сенаторів відбудеться на тлі того, що адміністрація Джо Байдена оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що Україна, за інформацією The Wall Street Journal, нещодавно попросила у США тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів. Київ аргументував потребу в системах тим, що це необхідно для продовження звільнення окупованих територій.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що американські ракети з дальністю понад 300 кілометрів змінять картину фронту. За його словами ATACMS, дозволить Україні набагато швидше закінчити війну.

Очевидно, що Подоляк має рацію, оскільки в кремлі істерика через системи ATACMS. Представниця російського мзс марія захарова заявила, що якщо США передаватимуть Україні ATACMS, то перетнуть "червону межу" та стануть стороною конфлікту.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українським військовим вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів. Після цього наприкінці серпня з'явилася інформація, що ЗСУ перейшли в наступ на Херсон.

Водночас наші воїни розпочали блискучий контрнаступ на Харківщині. ЗСУ звільнили ряд важливих міст, серед яких Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та інші.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня інформував, що майже вся Харківська область деокупована. Також заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на Харківщині вдалося звільнити 421 населений пункт.

Цікаво, що до контрнаступу ЗСУ в кремлі планували на початку листопада провести псевдореферендум щодо анексії Харківщини.

Щодо Херсонщини, то в американському Інституті вивчення війни заявили, що український контрнаступ прогресує. Зокрема, окупанти намагаються уповільнити контрнаступ ЗСУ, щоб відступити на більш придатні для оборони позиції. Водночас росіяни не намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ чи повернути його назад.

В ОК "Південь" теж констатували, що противнику доводиться відступати. Окупанти змушені маневрувати наявними силами і засобами, оскільки не можуть підтягувати щось нове. Загарбники змушені поступатися певними територіями і укріплюватися на нових рубежах оборони.

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