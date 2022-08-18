Це може бути пов'язано з тим, що американці не хочуть забивати канал логістики. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Чому США не надають нам ATACMS

За його словами, наявний канал логістики має працювати, щоб нам регулярно підходили керовані ракети до HIMARS, які вже є в українських військових.

Американці були здивовані, як українські військові використовують HIMARS – артилерійську систему, яка призначена для підтримки військ. Так, Збройні Сили Українці придумали нову тактику та застосовують їх, як оперативно-тактичні комплекси.

Саме тому, Сполучені Штати довго думали над тим, як налагодити безперебійне постачання нам ракет такого типу. Наші союзники прагнуть створити таку ситуацію, коли "ракети до HIMARS ніколи не закінчаться".

Коли можна буде переходити до забивання росіян великим калібром, тоді вже нам можуть підійти ATACMS,

– зауважив військовий експерт.

Навіщо нам потрібні ці ракети

Киричевський зазначив, що Україні необхідні ATACMS, бо "оперативні можливості кидати недопалки в Криму не безмежні". Ці ракети будуть необхідні Збройним Силам, якщо постане питання знищення кримського моста.

За словами експерта, є розрахунок, що всі ATACMS ми за війну використати не встигнемо. Тому вони знадобляться, щоб сформувати ракетний щит для України вже після перемоги, адже росія неодноразово била по ракетних підприємствах нашої держави, зокрема Південному машинобудівному заводу.

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