Под ударом гражданская инфраструктура: Харьков атаковали дронами

Вечером 9 февраля российские военные атаковали "Шахедами" Харьков. Известно, что под ударом гражданская инфраструктура.

Российские военные продолжают терроризировать Харьков. Поздно вечером стало известно, что в областном центре прозвучало сразу несколько взрывов. Они связаны с атакой дронами-камикадзе "Шахед".

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Враг бьет по гражданской инфраструктуре

Подробнее о ситуации в городе рассказал Игорь Терехов. Городской голова отметил, что в Харькове прогремела серия взрывов.

Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Под ударом гражданская инфраструктура,

– отметил Терехов.

Корреспондент Укринформа сообщил, что в одном из районов Харькова вспыхнул пожар, связанный с атакой "Шахедами". Предшествовали этому сообщения о нескольких взрывах в областном центре.

Корреспонденты Суспильного пишут о том, что после серии взрывов в Харькове можно увидеть зарево от пожара.

В 23:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары "Шахедами" как по Харькову, так и по Великому Бурлуку.

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

Повреждения получила гражданская инфраструктура. А в Великом Бурлуке российские захватчики попали тоже в гражданский объект. Речь идет о кафе.

российские захватчики попали тоже в гражданский объект. Речь идет о кафе. По состоянию на 23:08 информации о пострадавших не поступало.

Предшествовали этому сообщения от начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника. В 22:33 он написал, что на территории области зафиксировали дроны-камикадзе врага. Поэтому, призвал соблюдать правила безопасности и не фиксировать работу ПВО.

А уже в 22:45 написал, что российские дроны-камикадзе уже над Харьковом. Он также призвал не покидать укрытия и напомнил, что запрещено снимать работу ПВО.

Другие области тоже под атакой "Шахедов"

Обратим внимание, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 22:23 сообщил о ситуации в регионе.

Предварительно без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро,

– отметил он.

Также было известно о взрывах в Одессе. По сообщениям местных СМИ, ПВО отрабатывала по дронам-камикадзе, которые враг направил на областной центр.

Заметим, что по состоянию на 23:14 воздушная тревога все еще сохраняется на Харьковщине и Одесщине.