Под ударом – люди Путина и фейковые образования на Донбассе: Япония наложила санкции на 141 россиянина
10 мая 2022 , 04:49Читати новину українською
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. В частности, Япония ввела против страны террористки очередные санкции. Под ударом оказался 141 россиянин.
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