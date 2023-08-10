По данным мэрии, сейчас известно об одном погибшем и 9 раненых. Об этом с места событий в комментарии 24 Канала рассказал и. о. городского головы Запорожья Куртев Анатолий Валентинович.

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Пострадало одно образовательное заведение – там выбило окна, одно медицинское заведение и два двухэтажных дома,

– сообщил Куртев.

На месте работают коммунальные службы и чрезвычайники.

В мэрии рассказали о последствиях прилета: видео

Что известно о состоянии пострадавших

По данным Куртева, на месте прилета загорелся пожар. К величайшему сожалению, есть пострадавшие и погибший.

"К большому сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил он.

По состоянию на 21:00 известно о 9 пострадавших людях. Однако, как отметил мэр, количество может возрасти, ведь чрезвычайники продолжают работать на месте попадания.

Обратите внимание ! По предварительным данным, для атаки враг использовал две ракеты. Заметим, что взрыв прогремел уже после отбоя воздушной тревоги. Жертвой террористов стала женщина, находившаяся на расстоянии около 300-400 метров от эпицентра удара.

Россия – страна-террорист

На атаку уже отреагировал Президент Владимир Зеленский, отметив, что Запорожье ежедневно страдает от российских обстрелов. Глава государства выразил свои соболезнования родным и близким жертвы.

Добавим, что только вчера, 9 августа, российские войска атаковали жилой квартал Запорожья. По состоянию на утро 10 августа было известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.