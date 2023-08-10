За даними мерії, наразі відомо про одного загиблого та 9 – поранених. Про це з місця подій в коментарі 24 Каналу розповів в. о. міського голови Запоріжжя Куртєв Анатолій Валентинович.
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Постраждав один освітній заклад – там повибивало вікна, один медичний заклад і два двоповерхових будинки,
– повідомив Куртєв.
На місці працюють комунальні служби та надзвичайники.
У мерії розповіли про наслідки прильоту: відео
Що відомо про стан постраждалих
За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі і загиблий.
"На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким", – додав він.
Станом на 21:00 відомо про 9 постраждалих людей. Однак, як зауважив мер, кількість може зрости, адже надзвичайники продовжують працювати на місці влучання.
Росія – країна-терорист
На атаку уже відреагував президент Володимир Зеленський зауваживши, що Запоріжжя щоденно потерпає від російських обстрілів. Глава держави висловив свої співчуття рідним і близьким жертви.
Додамо, що лише учора, 9 серпня, російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.