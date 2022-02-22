Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на три источника. Традиционно, кто предоставил информацию, СМИ не конкретизирует.
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СМИ ссылаются на разведданные
Такие разведывательные данные США передали странам-союзникам. Никаких деталей нет, однако, уверяют источники, они подкреплены необходимыми расчетами.
Относительно того, что понимают под словосочетанием "потенциальная атака", тоже ничего неизвестно. Не сообщают в Bloomberg и какая конечная цель Владимира Путина – по поводу агрессии против Украины.
Атака будет подкреплена киберпреступлениями
Данные свидетельствуют о том, что полномасштабное вторжение может быть подкреплено с воздуха, также будут параллельно совершаться киберпреступления.
Атаки на некоторые из торговых путей Украины будут иметь тяжелые экономические последствия. До 70% экспорта и импорта Украины осуществляется морским путем, а на порты Одесской области приходится три четверти этого объема,
– пишет Bloomberg.
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Коротко об угрозе вторжения России в Украину:
- Так называемый "договор о сотрудничестве" между Россией и боевиками предполагает общую область обороны. Россия может вводить войска и размещать свои военные базы.
- Украинские военные показали карту размещения российских сил на Донбассе. Речь идет о зафиксированных 134 единицах техники.
- В Вашингтоне заявили, что Россия планирует "чрезвычайно насильственное" вторжение в Украину, чтобы "раздавить" украинский народ. Мол, об этом свидетельствуют разведданные.
- В ВСУ тем временем заверили, что готовы сдерживать врага и знают свое дело.
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