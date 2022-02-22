Про це повідомляє Bloomberg з посиланням одразу на три джерела. Традиційно, хто саме надав інформацію, ЗМІ не конкретизує.

До теми Реакція світових ринків на нову агресію Росії проти України: що відбувається

ЗМІ посилаються на розвіддані

Такі розвідувальні дані США передали країнам-союзникам. Жодних деталей нема, проте, запевняють джерела, вони підкріплені необхідними розрахунками.

Щодо того, що саме розуміють під словосполученням "потенційна атака", теж нічого невідомо. Не повідомляють у Bloomberg і яка кінцева мета Володимира Путіна – щодо агресії проти України.

Атака буде підкріплена кіберзлочинами

Дані свідчать про те, що повномасштабне вторгнення може бути підкріплене з повітря, також будуть паралельно здійснюватись кіберзлочини.

Атаки на деякі з торговельних шляхів України матимуть важкі економічні наслідки. До 70% експорту та імпорту України здійснюється морським шляхом, а на порти Одеської області припадає три чверті цього обсягу,

– пише Bloomberg.

Зверніть увагу! Раніше саме Bloomberg повідомляв про те, що Росія має почати вторгнення 15 лютого. The Mirror та The Sun запевняли, що атака буде 16 лютого і називали навіть конкретний час – між 1:00 та 3:00 ночі.

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Коротко про загрозу вторгнення Росії в Україну:

Так званий "договір про співпрацю" між Росією та бойовиками передбачає спільну сферу оборони. Росія може вводити війська та розташовувати свої військові бази.

Українські військові показали карту розміщення російських сил на Донбасі. Мовиться про зафіксовані 134 одиниці техніки.

У Вашингтоні заявили, що Росія планує "надзвичайно насильницьке" вторгнення в Україну, аби "розчавити" український народ. Мовляв, про це свідчать розвіддані.

У ЗСУ тим часом запевнили, що готові стримувати ворога і знають свою справу.