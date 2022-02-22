Про це повідомляє Bloomberg з посиланням одразу на три джерела. Традиційно, хто саме надав інформацію, ЗМІ не конкретизує.
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ЗМІ посилаються на розвіддані
Такі розвідувальні дані США передали країнам-союзникам. Жодних деталей нема, проте, запевняють джерела, вони підкріплені необхідними розрахунками.
Щодо того, що саме розуміють під словосполученням "потенційна атака", теж нічого невідомо. Не повідомляють у Bloomberg і яка кінцева мета Володимира Путіна – щодо агресії проти України.
Атака буде підкріплена кіберзлочинами
Дані свідчать про те, що повномасштабне вторгнення може бути підкріплене з повітря, також будуть паралельно здійснюватись кіберзлочини.
Атаки на деякі з торговельних шляхів України матимуть важкі економічні наслідки. До 70% експорту та імпорту України здійснюється морським шляхом, а на порти Одеської області припадає три чверті цього обсягу,
– пише Bloomberg.
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Коротко про загрозу вторгнення Росії в Україну:
- Так званий "договір про співпрацю" між Росією та бойовиками передбачає спільну сферу оборони. Росія може вводити війська та розташовувати свої військові бази.
- Українські військові показали карту розміщення російських сил на Донбасі. Мовиться про зафіксовані 134 одиниці техніки.
- У Вашингтоні заявили, що Росія планує "надзвичайно насильницьке" вторгнення в Україну, аби "розчавити" український народ. Мовляв, про це свідчать розвіддані.
- У ЗСУ тим часом запевнили, що готові стримувати ворога і знають свою справу.
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