Українські військові назвали зони, де стоїть техніка окупанта. Зокрема, 52 одиниці бойовики розмістили в зоні дій так званого "1 армійського корпусу".

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У яких саме районах окупанти розмістили техніку

У "1 корпусі бойовиків" з порушенням лінії відведення техніка стоїть в районі Тернового за 57 кілометрів від лінії зіткнення. Мовиться про 6 самохідних гаубиць. У Кремінці, що за 16 кілометрів від фронту, є одна буксирувана гаубиця.



Окупанти розміщують техніку / Фото штаб ООС

Порушуючи райони зберігання, російські окупаційні війська розмістили у Терновому також 20 танків та 23 БМП. А в Дубрівці, що за 7 кілометрів від лінії зіткнення, стоять 2 БТРи.

На території так званого "2 армійського корпусу" окупантів вони розмістили загалом 82 одиниці техніки. Українські бійці нарахували серед них 5 самохідних гаубиць, одну ЗРК, одну РСЗВ. Також є 6 буксирувальних гаубиць, 8 самохідних, 19 танків.



Російська техніка розмістилась на окупованому Донбасі / Фото штаб ООС

В районі Успенки за 23 кілометри від лінії зіткнення виявили також 2 ворожі танки. А біля Мирного 36 ББМ та одну ЗУ. Техніка є навіть у спальному районі окупованого Луганська – 1 БМП та 2 БТРи.

Як працює ОБСЄ на окупованому Донбасі

Українські військові кажуть, що путінські бойовики регулярно перешкоджають місії ОБСЄ.

З 19 лютого вже виявили 5 заборон доступу патрулів місії зі сторони збройних формувань Росії. Продовжують обстрілювати їхні безпілотники. Наприклад, 9 лютого такий випадок стався над районом Старомихайлівки.

У штабі ООС наголошують, що зафіксовані порушення з боку російських бойовиків свідчать, що вони ведуть активну бойову підготовку до подальшої ескалації.

Українські військові запевнили, що тримають ситуацію під контролем і дають відсіч окупантам. Вони підкреслюють, що дотримуються мінських угод.

Ситуація на Донбасі й обстріли бойовиків

Посіпаки путінського режиму продовжують цинічні обстріли і зухвало звинувачують в цьому Україну. Наша держава має безліч доказів їхньої брехні. Через обстріли проросійськими бойовиками населеного пункту Щастя, що на Луганщині, спалахнув трансформатор.

Тим часом російська держдума 22 лютого ратифікувала так звані "договори" зі своїми маріонетками на окупованому Донбасі. Цинічне рішення парламентарі держави-агресорки схвалили одноголосно.

Ба більше, ​Росія після "визнання" бойовиків на офіційному рівні видає нові обурливі заяви. Там насмілились сказати, що "Україна нібито не має права на суверенітет".

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