Українські військові назвали зони, де стоїть техніка окупанта. Зокрема, 52 одиниці бойовики розмістили в зоні дій так званого "1 армійського корпусу".
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У яких саме районах окупанти розмістили техніку
У "1 корпусі бойовиків" з порушенням лінії відведення техніка стоїть в районі Тернового за 57 кілометрів від лінії зіткнення. Мовиться про 6 самохідних гаубиць. У Кремінці, що за 16 кілометрів від фронту, є одна буксирувана гаубиця.
Окупанти розміщують техніку / Фото штаб ООС
Порушуючи райони зберігання, російські окупаційні війська розмістили у Терновому також 20 танків та 23 БМП. А в Дубрівці, що за 7 кілометрів від лінії зіткнення, стоять 2 БТРи.
На території так званого "2 армійського корпусу" окупантів вони розмістили загалом 82 одиниці техніки. Українські бійці нарахували серед них 5 самохідних гаубиць, одну ЗРК, одну РСЗВ. Також є 6 буксирувальних гаубиць, 8 самохідних, 19 танків.
Російська техніка розмістилась на окупованому Донбасі / Фото штаб ООС
В районі Успенки за 23 кілометри від лінії зіткнення виявили також 2 ворожі танки. А біля Мирного 36 ББМ та одну ЗУ. Техніка є навіть у спальному районі окупованого Луганська – 1 БМП та 2 БТРи.
Як працює ОБСЄ на окупованому Донбасі
Українські військові кажуть, що путінські бойовики регулярно перешкоджають місії ОБСЄ.
З 19 лютого вже виявили 5 заборон доступу патрулів місії зі сторони збройних формувань Росії. Продовжують обстрілювати їхні безпілотники. Наприклад, 9 лютого такий випадок стався над районом Старомихайлівки.
У штабі ООС наголошують, що зафіксовані порушення з боку російських бойовиків свідчать, що вони ведуть активну бойову підготовку до подальшої ескалації.
Українські військові запевнили, що тримають ситуацію під контролем і дають відсіч окупантам. Вони підкреслюють, що дотримуються мінських угод.
Ситуація на Донбасі й обстріли бойовиків
- Посіпаки путінського режиму продовжують цинічні обстріли і зухвало звинувачують в цьому Україну. Наша держава має безліч доказів їхньої брехні. Через обстріли проросійськими бойовиками населеного пункту Щастя, що на Луганщині, спалахнув трансформатор.
- Тим часом російська держдума 22 лютого ратифікувала так звані "договори" зі своїми маріонетками на окупованому Донбасі. Цинічне рішення парламентарі держави-агресорки схвалили одноголосно.
- Ба більше, Росія після "визнання" бойовиків на офіційному рівні видає нові обурливі заяви. Там насмілились сказати, що "Україна нібито не має права на суверенітет".
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