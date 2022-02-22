Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що Москву передусім цікавлять "гарантії безпеки для Росії".

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Москва і далі наполягає на "гарантіях безпеки"

Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для Росії,

– сказав Пєсков.

Також Пєсков відреагував на можливість того, що Київ розірве дипломатичні відносини Москвою. Рупор Кремля заявив, що це буде "вкрай небажаним", це начебто "ускладнить відносини між двома країнами". Щодо Росії, то вони про розрив дипвідносини з Україною наче не думають.

Проти Росії вже незабаром запровадять санкції

Тим часом країни світу виступають проти "визнання квазіреспублік". Євросоюз вже ввечері 22 лютого оприлюднить санкції проти держави-агресорки. Каральні обмеження вводитимуть поступово. Таку думку висловив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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