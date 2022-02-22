Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Москву, прежде всего, интересуют "гарантии безопасности для России".

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Москва и дальше настаивает на "гарантиях безопасности"

Вопрос "Минска-2" больше не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для России,

– сказал Песков.

Также Песков отреагировал на возможность того, что Киев разорвет дипломатические отношения с Москвой. Рупор Кремля заявил, что это будет "крайне нежелательным", это якобы "усложнит отношения между двумя странами". Что касается России, то они о разрыве дипотношений с Украиной якобы не думают.

Против России уже скоро введут санкции

Тем временем страны мира выступают против "признания квазиреспублик". Евросоюз уже вечером 22 февраля обнародует санкции против государства-агрессора. Карательные ограничения будут вводиться постепенно. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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