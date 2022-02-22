"Договори" стосуються "дружби, співробітництва та взаємної допомоги". Вершиною цинізму є те, що після ратифікації так званих "документів" російські політики аплодували у залі.

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"Угоди" набрали чинності з моменту публікації.

Що передбачають домовленості бойовиків з Кремлем

Термін "договорів" становитиме 10 років. Москва та її найманці домовилися разом "охороняти кордони" окупованого Донбасу з підконтрольною українському уряду територією. Росія вже відправила на Схід України свої війська, однак не мовчки й під прикриттям, як 8 років тому, а відкрито й офіційно.

Інші пункти домовленостей:

Росія підтримуватиме фінансову й банкову системи своїх маріонеток;

рубль буде платіжним засобом на окупованих територіях;

бойовики й Кремль спільно використовуватимуть свої "військові бази та інфраструктуру";

Москва визнаватиме документи, які видаватимуть окупанти.

Зверніть увагу! Російські найманці зазіхають вже на всю Луганську область, зокрема й на ту територію, яка підпорядковується уряду України. Бойовики цинічно закликали Київ забрати свої війська зі своєї ж території. Ватажки окупантів зухвало додали, аби Україна "відійшла добровільно".

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