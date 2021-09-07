Под угрозой оказались тысячи людей. К примеру неизвестна судьба базы данных о более 700 тысячах сотрудников сил безопасности за 40 лет.

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Афганцам угрожает опасность, если талибы получат доступ к базам данных США

Издание пишет, что правительственные данные Штатов в Афганистане перешли в руки талибов. Это случилось после того, как боевики "Талибана" 15 августа заявили о захвате власти в стране.

Именно тогда и возникли риски, что правительственные данные талибы могут использовать для идентификации, а впоследствии – запугивания и репрессий афганцев, которые сотрудничали с американскими силами.

Эту информацию подтвердила директор службы республиканского представителя Сета Моултона (их офис пытается помочь заблокированным афганцам, которые работали с США) Ниша Суарес.

Люди получают зловещие и угрожающие телефонные звонки, тексты и сообщения в вацап,

– заверила Суарес.

К примеру изданию удалось пообщаться с 27-летним американским подрядчиком в Кабуле. Он пояснил, что ему и его коллегам, которые разработали базу данных Штатов для выплаты зарплатой армии и полиции, звонили и вызывали их в Министерство обороны. Именно поэтому он не назвал своего имени и меняет место пребывания каждый день, – чтобы талибы его не нашли. Однако боевики уверяют, что якобы не заинтересованы в расплате.

Неизвестна судьба базы данных о более 700 тысячах сотрудников

Неизвестной считается база данных для выплаты зарплаты армии и полиции США.

В афганской системе заработной платы есть данные о более 700 тысячах сотрудников сил безопасности за 40 лет,

– говорится в сообщении.

Эту информацию изданию рассказал высокопоставленный сотрудник Службы безопасности из бывшего правительства.

База данных содержит:

даты рождения;

номера телефонов;

имена родителей и родственников;

отпечатки пальцев;

данные сканирования радужной оболочки глаза и лица.

При выходе сил США военные стерли информацию военного уровня, однако оставили:

Информационную систему финансового менеджмента Афганистана (содержит подробную информацию об иностранных подрядчиках);

базу данных Министерства экономики (содержит источники финансирования международных агентств по вопросам развития и помощи).

Кроме того, есть данные со сканированием радужной оболочки глаза и отпечатками пальцев ориентировочно 9 миллионов афганцев, которые контролируются Нацагентством статистики и информации.

Базы данных могут взломать

Бывший чиновник Афганистана рассказал, что доступ к системе имеют только авторизованные пользователи. Однако заверил – если талибы не смогут ее открыть, то попытаются взломать.

Профессор Бостонского университета и бывший офицер ЦРУ Джон Вудворд заявил, что обеспокоен тем, что разведывательные службы, враждебные США, получат доступ к данным.

ISI (пакистанская разведка – 24 канал) было бы интересно узнать, кто работал на американцев, а Китай, Россия и Иран имеют собственные программы. Их агенты, безусловно, имеют технические возможности для проникновения в защищенные паролем базы данных,

– заявил Вудворд.

Кратко о ситуации в Афганистане