Под угрозой оказались тысячи людей. К примеру неизвестна судьба базы данных о более 700 тысячах сотрудников сил безопасности за 40 лет.
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Афганцам угрожает опасность, если талибы получат доступ к базам данных США
Издание пишет, что правительственные данные Штатов в Афганистане перешли в руки талибов. Это случилось после того, как боевики "Талибана" 15 августа заявили о захвате власти в стране.
Именно тогда и возникли риски, что правительственные данные талибы могут использовать для идентификации, а впоследствии – запугивания и репрессий афганцев, которые сотрудничали с американскими силами.
Эту информацию подтвердила директор службы республиканского представителя Сета Моултона (их офис пытается помочь заблокированным афганцам, которые работали с США) Ниша Суарес.
Люди получают зловещие и угрожающие телефонные звонки, тексты и сообщения в вацап,
– заверила Суарес.
К примеру изданию удалось пообщаться с 27-летним американским подрядчиком в Кабуле. Он пояснил, что ему и его коллегам, которые разработали базу данных Штатов для выплаты зарплатой армии и полиции, звонили и вызывали их в Министерство обороны. Именно поэтому он не назвал своего имени и меняет место пребывания каждый день, – чтобы талибы его не нашли. Однако боевики уверяют, что якобы не заинтересованы в расплате.
Неизвестна судьба базы данных о более 700 тысячах сотрудников
Неизвестной считается база данных для выплаты зарплаты армии и полиции США.
В афганской системе заработной платы есть данные о более 700 тысячах сотрудников сил безопасности за 40 лет,
– говорится в сообщении.
Эту информацию изданию рассказал высокопоставленный сотрудник Службы безопасности из бывшего правительства.
База данных содержит:
- даты рождения;
- номера телефонов;
- имена родителей и родственников;
- отпечатки пальцев;
- данные сканирования радужной оболочки глаза и лица.
При выходе сил США военные стерли информацию военного уровня, однако оставили:
- Информационную систему финансового менеджмента Афганистана (содержит подробную информацию об иностранных подрядчиках);
- базу данных Министерства экономики (содержит источники финансирования международных агентств по вопросам развития и помощи).
Кроме того, есть данные со сканированием радужной оболочки глаза и отпечатками пальцев ориентировочно 9 миллионов афганцев, которые контролируются Нацагентством статистики и информации.
Базы данных могут взломать
Бывший чиновник Афганистана рассказал, что доступ к системе имеют только авторизованные пользователи. Однако заверил – если талибы не смогут ее открыть, то попытаются взломать.
Профессор Бостонского университета и бывший офицер ЦРУ Джон Вудворд заявил, что обеспокоен тем, что разведывательные службы, враждебные США, получат доступ к данным.
ISI (пакистанская разведка – 24 канал) было бы интересно узнать, кто работал на американцев, а Китай, Россия и Иран имеют собственные программы. Их агенты, безусловно, имеют технические возможности для проникновения в защищенные паролем базы данных,
– заявил Вудворд.
Кратко о ситуации в Афганистане
- 15 августа талибы в Афганистане заявили о захвате власти. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.
- Боевики призвали иностранцев покинуть государство. Единственным способом уехать был аэропорт Кабула.
- Там боевики совершили теракты, в которых погибло по меньшей мере 170 человек.
- Вскоре талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников в частности.
- 7 сентября заявили о формировании правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.