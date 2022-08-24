Если вы услышали звуки сирен, то немедленно спускайтесь в укрытие. Находитесь там до тех пор, пока сирена не известит об отбое.

Обратите внимание В Запорожье во второй раз за ночь сообщают о взрывах: оставайтесь в укрытиях

Где прозвучали сирены

По состоянию на 4:40 сирены известили о воздушной тревоге в:

Черкасской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Херсонской области;

Николаевской области.

В Никопольском районе Днепропетровщины почти всю ночь идет угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области.