Если вы услышали звуки сирен, то немедленно спускайтесь в укрытие. Находитесь там до тех пор, пока сирена не известит об отбое.

Обратите внимание В Запорожье во второй раз за ночь сообщают о взрывах: оставайтесь в укрытиях

Где прозвучали сирены

По состоянию на 4:40 сирены известили о воздушной тревоге в:

  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области.

В Никопольском районе Днепропетровщины почти всю ночь идет угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области.