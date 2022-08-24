Если вы услышали звуки сирен, то немедленно спускайтесь в укрытие. Находитесь там до тех пор, пока сирена не известит об отбое.
Обратите внимание В Запорожье во второй раз за ночь сообщают о взрывах: оставайтесь в укрытиях
Где прозвучали сирены
По состоянию на 4:40 сирены известили о воздушной тревоге в:
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области.
В Никопольском районе Днепропетровщины почти всю ночь идет угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области.