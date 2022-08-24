Якщо ви почули звуки сирен, то негайно спускайтеся в укриття. Перебувайте там поти, поки сирена не сповістить про відбій.
Зверніть увагу У Запоріжжі вдруге за ніч повідомляють про вибухи: залишайтесь в укриттях
Де пролунали сирени
Станом на 4:40 сирени сповістили про повітряну тривогу в:
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області.
У Нікопольському районі Дніпропетровщини майже всю ніч триває загроза артилерійського обстрілу. Крім того, безперервна повітряна тривога триває на Луганщині.