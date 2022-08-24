Якщо ви почули звуки сирен, то негайно спускайтеся в укриття. Перебувайте там поти, поки сирена не сповістить про відбій.

Зверніть увагу У Запоріжжі вдруге за ніч повідомляють про вибухи: залишайтесь в укриттях

Де пролунали сирени

Станом на 4:40 сирени сповістили про повітряну тривогу в:

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Херсонській області;

Миколаївській області.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини майже всю ніч триває загроза артилерійського обстрілу. Крім того, безперервна повітряна тривога триває на Луганщині.