Под утро Киев подвергся обстрелам: взрывы раздались на окраине столицы
Источник:телеграм Виталия Кличка
Оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Так, утром 16 апреля взрывы прогремели на окраине столицы.
В субботу, 16 апреля, утром раздалась тревога практически по всей территории Украины. Теперь же стало известно, что оккупанты обстреляли Киев.
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Возвращаться в Киев все еще рано
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Дарницком районе. В настоящее время там уже работают спасатели и медики. Информация о пострадавших все еще уточняется.
Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги!,
– подчеркнул он.
Глава города также попросил не торопиться с возвращением в город. Он призвал людей, выехавших из Киева, оставаться в более безопасных местах.
Отметим, что во Львовской области тоже звучали взрывы этого утра. Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, в области работали ПВО.
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