Под утро оккупанты нанесли два авиаудара в Первомайском районе

Утром 3 марта оккупанты нанесли два новых авиаудара в Первомайском районе Николаевской области. В частности, обстреляли деревню Геновку.

Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на утреннюю справку Николаевской ОГА.

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По их данным, жертв авиаудара нет. Однако утром в районе снова включили сирены, поэтому местным не стоит выходить из укрытия, потому что могут прилететь новые снаряды.

Добавим, что ночью 3 марта оккупанты также безжалостно обстреляли Изюм Харьковской области. Из-за действий пророссийских боевиков пострадал центр города. По информации местных жителей, снаряд попал в часть населенного пункта, где расположена школа. В сети появилось видео последствий.

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