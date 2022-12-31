Не все ракеты долетели до Украины: под Волгоградом что-то упало

Российские захватчики в канун нового года решили вновь нанести массированную ракетную атаку по Украине. Воздушная тревога раздается по всей стране, в некоторых регионах были слышны взрывы.

В Жирновском районе Волгоградской области рухнул неизвестный объект. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, пишет 24 Канал.

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Что же произошло в России

Однако пока официальных подтверждений этой информации нет. Также расходятся мнения до того, как "неизвестный объект" упал на территории региона.

Кое-кто отмечает, что это произошло 27 декабря. Однако местные издания утверждают, что падение неизвестного объекта в районе зафиксировано сегодня, 31 декабря.

Местные утверждают, что это мог быть беспилотник.



Что нашли местные / Фото росСМИ

Видео с места событий

Что известно о массированной атаке 31 декабря