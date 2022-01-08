Под выстрелы и взрывы гранат: сеть поразило видео, как дети в Алматы катаются на качелях

В Алматы на 6-й день протестов, 8 января, ситуация остается сложной. В то же время местные дети пришли к любимым качелям во дворе.

На территории Казахстана продолжаются локальные перестрелки и столкновения. Ситуация остается напряженной.

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Тем временем в cети обнародовали видео с маленькими жителями Алматы. Неподалеку раздаются выстрелы и взрывы. В то же время малыши продолжают кататься на качелях.

Дети в Алматы катаются на качелях: смотрите видео

В Казахстане погиб ребенок

В Алматы ушел из жизни 11-летний мальчик. Вероятно, его ранили во время стрельбы 5 января. Мальчика пытались спасти. В то же время ранение оказалось несовместимым с жизнью. О смерти ребенка сообщила Аружан Саин – уполномоченная по правам ребенка в Казахстане.

Когда раздался выстрел, мальчик гулял с родителями по городу.

Кроме того, известно, что в Алматы 15-летний подросток попал в больницу. У него диагностировали тяжелые огнестрельные ранения. За жизнь пострадавшего борются медики. Также в больнице оказался отец подростка. Они вместе ехали в автомобиле, когда раздались выстрелы.

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​Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставке правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.