Под выстрелы и взрывы гранат: сеть поразило видео, как дети в Алматы катаются на качелях
8 января 2022 , 13:09Читати новину українською
Источник:Mash
В Алматы на 6-й день протестов, 8 января, ситуация остается сложной. В то же время местные дети пришли к любимым качелям во дворе.
На территории Казахстана продолжаются локальные перестрелки и столкновения. Ситуация остается напряженной.
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Тем временем в cети обнародовали видео с маленькими жителями Алматы. Неподалеку раздаются выстрелы и взрывы. В то же время малыши продолжают кататься на качелях.
Дети в Алматы катаются на качелях: смотрите видео
В Казахстане погиб ребенок
- В Алматы ушел из жизни 11-летний мальчик. Вероятно, его ранили во время стрельбы 5 января. Мальчика пытались спасти. В то же время ранение оказалось несовместимым с жизнью. О смерти ребенка сообщила Аружан Саин – уполномоченная по правам ребенка в Казахстане.
- Когда раздался выстрел, мальчик гулял с родителями по городу.
- Кроме того, известно, что в Алматы 15-летний подросток попал в больницу. У него диагностировали тяжелые огнестрельные ранения. За жизнь пострадавшего борются медики. Также в больнице оказался отец подростка. Они вместе ехали в автомобиле, когда раздались выстрелы.
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