Чиновника подозревают в хищении из бюджета почти 27 миллионов гривен. О том, что за подозреваемых внесли залог сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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Подозреваемого в коррупции заместителя мэра Николаева выпустили под залог

Чемерис рассказала, что еще на прошлой неделе за 4 фигурантов дела внесли необходимые залоги:

  • 3,5 миллиона гривен за Коренева;
  • чуть меньше миллиона гривен – за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брыжатого;
  • 1,4 миллиона гривен – за депутата Одесского городского совета и директора частной фирмы Марину Лозовенко;
  • 272 тысячи гривен – за директора частного предприятия Геннадия Свиридова.

Все 4 фигуранта дела вышли из СИЗО. Заместителя мэра обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Секретарь суда сообщила, что другие фигуранты также имеют определенные обязанности.

Дело по почти 27 миллионам гривен

  • Детективы НАБУ разоблачили на хищении 27 миллионов гривен должностных лиц Николаевского городского совета. Речь идет о завладении бюджетными средствами во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Всего правоохранители подозревают в причастности к схеме 8 человек.
  • Одного из фигурантов схемы задержали на границе с Венгрией. Речь идет о заместителе городского главы. Его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань". Он пытался покинуть территорию Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении.
  • 12 августа суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней или выходе под залог в 3,5 миллиона гривен.