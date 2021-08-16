Чиновника подозревают в хищении из бюджета почти 27 миллионов гривен. О том, что за подозреваемых внесли залог сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

К теме Заместителю мэра Николаева избрали меру пресечения в деле о коррупции

Подозреваемого в коррупции заместителя мэра Николаева выпустили под залог

Чемерис рассказала, что еще на прошлой неделе за 4 фигурантов дела внесли необходимые залоги:

3,5 миллиона гривен за Коренева;

чуть меньше миллиона гривен – за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брыжатого;

1,4 миллиона гривен – за депутата Одесского городского совета и директора частной фирмы Марину Лозовенко;

272 тысячи гривен – за директора частного предприятия Геннадия Свиридова.

Все 4 фигуранта дела вышли из СИЗО. Заместителя мэра обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Секретарь суда сообщила, что другие фигуранты также имеют определенные обязанности.

Дело по почти 27 миллионам гривен