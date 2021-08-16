Чиновника підозрюють в розкраданні з бюджету майже 27 мільйонів гривень. Про те, що за підозрюваних внесли заставу повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

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Підозрюваного у корупції заступника мера Миколаєва випустили під заставу

Чемерис розповіла, що ще минулого тижня за 4 фігурантів справи внесли необхідні застави:

3,5 мільйона гривень за Коренєва;

трохи менше мільйона гривень – за першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Олександра Брижатого;

1,4 мільйона гривень – за депутатку Одеської міської ради і директорку приватної фірми Марину Лозовенко;

272 тисячі гривень – за директора приватного підприємства Геннадія Свиридова.

Усі 4 фігуранти справи вийшли з СІЗО. Заступника мера зобов'язали здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Речниця суду повідомила, що інші фігуранти також мають певні обов'язки.

Справа щодо майже 27 мільйонів гривень