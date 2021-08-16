Чиновника підозрюють в розкраданні з бюджету майже 27 мільйонів гривень. Про те, що за підозрюваних внесли заставу повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
До теми Заступнику мера Миколаєва обрали запобіжний захід у справі про корупцію
Підозрюваного у корупції заступника мера Миколаєва випустили під заставу
Чемерис розповіла, що ще минулого тижня за 4 фігурантів справи внесли необхідні застави:
- 3,5 мільйона гривень за Коренєва;
- трохи менше мільйона гривень – за першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Олександра Брижатого;
- 1,4 мільйона гривень – за депутатку Одеської міської ради і директорку приватної фірми Марину Лозовенко;
- 272 тисячі гривень – за директора приватного підприємства Геннадія Свиридова.
Усі 4 фігуранти справи вийшли з СІЗО. Заступника мера зобов'язали здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Речниця суду повідомила, що інші фігуранти також мають певні обов'язки.
Справа щодо майже 27 мільйонів гривень
- Детективи НАБУ викрили на розкраданні 27 мільйонів гривень посадовців Миколаївської міської ради. Мовиться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Загалом правоохоронці підозрюють у причетності до схеми 8 людей.
- Одного із фігурантів схеми затримали на кордоні з Угорщиною. Мовиться про заступника міського голови. Його затримали у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань". Він намагався покинути територію України. Згодом йому повідомили про підозру.
- 12 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів або виході під заставу в 3,5 мільйона гривень.