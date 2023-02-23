Под завалами люди: оккупанты жестко ударили по Купянскому району ракетой С-300

В четверг, 23 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковской области. Известно, что ракета С-300 попала в административное здание.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что вражеская ракета попала в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием.

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Что известно о пострадавших

По словам Синегубова, в результате попадания ракеты здание обрушилось. Сейчас под завалами находятся минимум два человека.

На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется.

Заметим, что утром враг обстрелял и Купянск. В результате обстрела получили ранения две гражданские женщины. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

В то же время, по словам Синегубова, враг распространяет информацию, что он якобы преуспевает в захвате населенных пунктов Харьковской области.

"Это фейки. Наши защитники не отдали врагу ни одного населенного пункта, ни одного метра нашей земли. ВСУ надежно удерживают свои позиции. Все службы работают в усиленном режиме", – отметил глава ОВА.

Синегубов обратился к жителям области: смотрите видео

Вражеские ДРГ пытались прорвать оборону Харьковщины

В течение суток 22 февраля в Генштабе зафиксировали две попытки вражеских группировок прорваться в Харьковскую область.

Как известно, в районе Бологовки ВСУ обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. От мощного огневого ответа наших защитников противник отошел назад в Россию.

Еще одна вражеская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникновения в районе Фиголовки. Как и ожидалось, после огневого влияния ВСУ враг был вынужден бежать на территорию России.

К слову, Бологовка и Фиголовка расположены в Дворичанской поселковой общине Купянского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 18 километров.

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