Под завалами люди: оккупанты жестко ударили по Купянскому району ракетой С-300
Источник:Олег Синегубов
В четверг, 23 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковской области. Известно, что ракета С-300 попала в административное здание.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что вражеская ракета попала в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием.
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Что известно о пострадавших
По словам Синегубова, в результате попадания ракеты здание обрушилось. Сейчас под завалами находятся минимум два человека.
На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется.
Заметим, что утром враг обстрелял и Купянск. В результате обстрела получили ранения две гражданские женщины. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
В то же время, по словам Синегубова, враг распространяет информацию, что он якобы преуспевает в захвате населенных пунктов Харьковской области.
"Это фейки. Наши защитники не отдали врагу ни одного населенного пункта, ни одного метра нашей земли. ВСУ надежно удерживают свои позиции. Все службы работают в усиленном режиме", – отметил глава ОВА.
Синегубов обратился к жителям области: смотрите видео
Вражеские ДРГ пытались прорвать оборону Харьковщины
В течение суток 22 февраля в Генштабе зафиксировали две попытки вражеских группировок прорваться в Харьковскую область.
Как известно, в районе Бологовки ВСУ обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. От мощного огневого ответа наших защитников противник отошел назад в Россию.
Еще одна вражеская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникновения в районе Фиголовки. Как и ожидалось, после огневого влияния ВСУ враг был вынужден бежать на территорию России.
К слову, Бологовка и Фиголовка расположены в Дворичанской поселковой общине Купянского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 18 километров.
В небе над Киевщиной зафиксировали неизвестный объект: коротко
- Утром 23 февраля в Киевской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. В небе зафиксирован неопознанный воздушный объект. Спустя время в Киевской области раздались взрывы.
- По состоянию на 11:40 украинские защитники заявили, что ПВО успешно сбила этот объект. Впоследствии оказалось, что это был БПЛА.
- В канун годовщины полномасштабного вторжения Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – предупредил, что российские оккупанты могут нанести непрогнозируемые ракетные удары по территории Украины. Защитники неба находятся наготове.