Под завалами в Николаевской области продолжают искать людей: полиция открыла дело

27 ноября 2021 , 22:38
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Источник:

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В Николаевской области, в Новой Одессе, произошел взрыв в многоэтажке. Людей, попавших под завалы, продолжают разыскивать.

Из дома эвакуировали 54 человека. Других пострадавших продолжают искать, привлекая полицейских кинологов.

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Людей ищут под завалами

Подразделения ГСЧС используют 2 крана для того, чтобы ликвидировать все разрушенные конструкции здания и найти людей.

Спасательные работы организовали посменно. Личный состав работает непрерывно, но меняется каждые пол часа.

Спасатели ищут людей / Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Для работников развернули 2 палатки: одну – для отдыха и обогрева, другую – для обеспечения питания.

Людей продолжают искать: смотрите видео

Эвакуировали 54 человека: смотрите видео

Полиция открыла дело

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Полиция уже открыла уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей.

Что известно о взрыве в Новой Одессе

  • Взрыв в Николаевской области разрушил 4 и 5 этажи жилого дома.
  • Разрушены 2 квартиры на 4 этаже и 2 квартиры на 5 этаже.
  • Пострадали из-за трагического инцидента по меньшей мере три человека, есть погибшие.
  • По предварительной информации, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа на самом высоком этаже.
Автор: Анастасія Мигидюк