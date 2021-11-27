Под завалами в Николаевской области продолжают искать людей: полиция открыла дело
В Николаевской области, в Новой Одессе, произошел взрыв в многоэтажке. Людей, попавших под завалы, продолжают разыскивать.
Из дома эвакуировали 54 человека. Других пострадавших продолжают искать, привлекая полицейских кинологов.
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Людей ищут под завалами
Подразделения ГСЧС используют 2 крана для того, чтобы ликвидировать все разрушенные конструкции здания и найти людей.
Спасательные работы организовали посменно. Личный состав работает непрерывно, но меняется каждые пол часа.
Спасатели ищут людей / Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Для работников развернули 2 палатки: одну – для отдыха и обогрева, другую – для обеспечения питания.
Людей продолжают искать: смотрите видео
Эвакуировали 54 человека: смотрите видео
Полиция открыла дело
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Полиция уже открыла уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей.
Что известно о взрыве в Новой Одессе
- Взрыв в Николаевской области разрушил 4 и 5 этажи жилого дома.
- Разрушены 2 квартиры на 4 этаже и 2 квартиры на 5 этаже.
- Пострадали из-за трагического инцидента по меньшей мере три человека, есть погибшие.
- По предварительной информации, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа на самом высоком этаже.