Под завалами в Николаевской области продолжают искать людей: полиция открыла дело

В Николаевской области, в Новой Одессе, произошел взрыв в многоэтажке. Людей, попавших под завалы, продолжают разыскивать.

Из дома эвакуировали 54 человека. Других пострадавших продолжают искать, привлекая полицейских кинологов.

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Людей ищут под завалами

Подразделения ГСЧС используют 2 крана для того, чтобы ликвидировать все разрушенные конструкции здания и найти людей.

Спасательные работы организовали посменно. Личный состав работает непрерывно, но меняется каждые пол часа.

Спасатели ищут людей / Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Для работников развернули 2 палатки: одну – для отдыха и обогрева, другую – для обеспечения питания.

Людей продолжают искать: смотрите видео

Эвакуировали 54 человека: смотрите видео

Полиция открыла дело

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Полиция уже открыла уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей.

Что известно о взрыве в Новой Одессе