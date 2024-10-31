Тело под тяжелыми плитами: в Харькове пытаются деблокировать 15-летнего мальчика

Спасатели увидели тело 15-летнего мальчика под плитами многоэтажного дома в Харькове, куда попала российская авиабомба. Сейчас ребенка не могут достать.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует 24 Канал.

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Он отметил, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокирование тела 15-летнего мальчика. Он жил на первом этаже с бабушкой и дедушкой. В момент попадания они находились в другой комнате, а он – именно в той комнате, куда обвалились шесть этажей.

Тело мальчика спасатели сейчас видят, но на нем очень тяжелые плиты, решается вопрос, как деблокировать, не повреждая тело. Скорее всего, мальчик уже погиб, поскольку долгое время находится под завалами, очень серьезные раны, нет признаков жизни, конечности его не двигаются, рассказал представитель прокуратуры.

В то же время он отметил, что констатировать биологическую смерть смогут только тогда, когда будет полное деблокирование тела, и медики осмотрят ребенка.

"Верим, что он жив"

Тетя 15-летнего мальчика, которого сейчас пытаются найти под завалами, Алла Степанюк рассказала о поисках. Она отметила, что ее племянник Борис в момент удара был в квартире вместе с дедушкой и бабушкой.

"Я надеюсь, я верю в то, что он жив, что все хорошо. Там под завалами мой племянник – Борис, 15 лет. Он в той комнате, где все обрушилось, где пытаются найти. Он там был. Они легли отдыхать с дедушкой и бабушкой – бабушка с дедушкой в дальней комнате, а Боря здесь", – рассказала Алла Степанюк.

Родные верят, что мальчик жив:

Она отметила, что дедушку с бабушкой удалось спасти из дома сразу после удара, а в комнату, где находился подросток, добраться очень трудно.

Важно! Количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в Харькове возросло до двух, обе жертвы были несовершеннолетними.