Трагическую весть сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в 18:52. Он отметил, что Сереже было всего 10 лет, когда у него жизнь отобрали российские захватчики.

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Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет...

– написал он.

Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким мальчика.

Его сестренку до сих пор ищут

К сожалению, среди погибших в результате атаки дронами-камикадзе по многоэтажке погибли родители Сережи. Они были военными. Говорится об Олеге и Татьяне Кравец, которые познакомились во время службы. К сожалению, в результате атаки также погибла их семимесячная дочь Лиза.

Заметим, что Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за их общей новорожденной дочкой. Олег был последним сыном своих родителей. Его брат Евгений, к сожалению, погиб в 2014 году в зоне АТО.

Собственно, маленькая Лиза была единственным общим ребенком у Олега и Татьяны. Только 29 февраля малышке исполнилось 7 месяцев. От первого брака у Татьяны было трое детей, двое из которых были в квартире на момент удара. Тело Сережи вечером 3 марта нашли, а восьмилетнюю Злату до сих пор ищут.

Он взял ее с тремя детьми и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака,

– рассказала близкая подруга семьи Любовь.