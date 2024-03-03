Трагічну звістку сповістив глава Одеської ОВА Олег Кіпер о 18:52. Він наголосив, що Сергійкові було лише 10 років, коли у нього життя відібрали російські загарбники.

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Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років…

– написав він.

Олег Кіпер висловив співчуття рідним і близьким хлопчика.

Його сестричку досі шукають

На жаль, серед загиблих внаслідок атаки дронами-камікадзе по багатоповерхівці загинули батьки Сергійка. Вони були військовими. Мовиться про Олега та Тетяну Кравець, котрі познайомилися під час служби. На жаль, внаслідок атаки також загинула їхня семимісячна донечка Ліза.

Зауважимо, що Тетяна звільнилася, щоб доглядати їхню спільну новонароджену донечку. Олег був останнім сином своїх батьків. Його брат Євген, на жаль, загинув у 2014 році у зоні АТО.

Власне, маленька Ліза була єдиною спільною дитиною в Олега та Тетяни. Лиш 29 лютого малечі виповнилося 7 місяців. Від першого шлюбу у Тетяни було троє дітей, двоє з яких були у квартирі на момент удару. Тіло Сергійка ввечері 3 березня знайшли, а восьмирічну Злату досі шукають.

Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу,

– розповіла близька подруга родини Любов.

Коротко про атаку багатоповерхівки в Одесі