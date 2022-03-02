Под звуки сирены: в Кропивницком родилось 10 младенцев
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
В Кропивницком 1 марта родилось 10 младенцев. Когда они появлялись на свет, в городе раздавался сигнал тревоги.
Во время кесарева сечения раздались сирены оповещения. Между тем медики продолжили принимать роды.
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Ребёнка приняли. Всех рожениц и беременных отправили в бомбоубежище,
– рассказал нардеп Алексей Гончаренко.
Беременные и роженицы во время воздушной тревоги скрывались в подвале.
Женщине делали кесарево сечение во время сигнала тревоги / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
Люди прятались в бомбоубежище / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
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