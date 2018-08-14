Под арест взяли боевика из "Сомали", который захватывал Донецкий аэропорт

Суд взял под арест пророссийского боевика родом из Беларуси, который воевал на Донбассе в составе батальона "Сомали" и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ. Злоумышленник пробудет под стражей 60 дней.

Об этом в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он отметил, что гражданину Беларуси сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.

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Лысенко также рассказал, что в ноября 2014 г. 30-летний мужчина вступил в ряды пророссийских боевиков Донбасса. Мужчина получил звание "старший сержант" и начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне "Сомали" в должности командира танка. За свою "службу" белорус ежемесячно получал денежное вознаграждение.

Также он принимал активное участие в ведении боевых действий против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области: в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году,

– отметил представитель ГПУ.

Он добавил, что в том же году пророссийский боевик покинул службу, однако в 2017 году вернулся. Мужчину зачислили в одну из воинских частей "ДНР", в составе которой он принимал активное участие в вооруженных столкновениях с бойцами ВСУ.

10 августа 2018 года для продолжения своей деятельности человек прибыл на территорию Украины, где был сразу вычислен и задержан.