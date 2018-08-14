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Під арешт взяли бойовика з "Сомалі", який захоплював Донецький аеропорт

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В Україні арештували проросійського бойовика з батальйону "Сомалі"
В Україні арештували проросійського бойовика з батальйону "Сомалі" / Ілюстративне фото

Суд взяв під арешт проросійського бойовика родом з Білорусі, який воював на Донбасі у складі батальйону "Сомалі" та брав активну участь у збройних зіткненнях з військовослужбовцями ЗСУ. Так, зловмисник пробуде під вартою 60 днів.

Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

Він зазначив, що громадянину Білорусі повідомлено про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

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Лисенко також розповів, що в листопаді 2014 року 30-річний чоловік вступив до лав проросійських бойовиків Донеччини. Чоловік отримав звання "старший сержант" і розпочав військову службу у 1-му окремому танковому батальйоні "Сомалі" на посаді командира танка. За свою "службу" білорус щомісяця отримував грошову винагороду.

Також він брав активну участь у веденні бойових дій проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО на території Донецької області: зокрема, брав безпосередню участь у захопленні Донецького аеропорту у 2015 році,
– зазначив речник ГПУ.

Він додав, що того ж року проросійський бойовик покинув службу, проте у 2017 році повернувся. Чоловіка зарахували до однієї з військових частин "ДНР", у складі якої він брав активну участь у збройних зіткненнях з бійцями ЗСУ.

10 серпня 2018 року для продовження своєї діяльності чоловік прибув на територію України, де, був відразу викритий.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Війна на Донбасі арешт ГПУ Донецький аеропорт Новини Білорусі
Джерело: 24 канал
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