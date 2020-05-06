Под Кабмином снова протесты: предприниматели перекрыли дорогу – фото, видео
К стенам Кабинета Министров снова съезжаются протестующие из разных регионов Украины. Они проводят акцию "Карантин убивает". Сейчас предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Правоохранители усилили меры безопасности.
Представители бизнеса продолжают протестовать против карантинных ограничений, сообщил в своем телеграме журналист Андрей Павловский.
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По его словам, протестующие 6 мая проводят акцию "Карантин убивает".
Их позиция заключается в угрозе не так коронавируса, как его последствий,
– отмечает Павловский.
Митинг набирает оборотов. На него продолжают прибывать люди, в том числе из регионов. Предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Они ходят по пешеходному переходу, поэтому формально ничего не нарушают.
Протестующие перекрыли дорогу / Телеграм PavlovskyNews
Митингующие проводят акцию "Карантин убивает" / Телеграм PavlovskyNews
Протест возле здания Кабмина: смотрите видео
Однако некоторые автомобилисты жалуются. Мол, хотят, чтобы к протестующим кто-то вышел с требованием освободить дорогу.
Что говорят правоохранители
Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время протестов, полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство.
Для обеспечения безопасности дежурят работники структурных подразделений столичной полиции, военные Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция,
– информирует полиция.
Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение на отдельных улицах в центре Киева. Автомобилистам советуют учитывать это в своих маршрутах.
Что известно о предыдущем митинге под Кабмином
Более 100 предпринимателей 29 апреля вышли на акцию протеста. Они требовали смягчить карантин, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу.
Обратите внимание! Правительство ранее продлило карантин до 22 мая. Однако его начнут ослаблять уже с 11 мая.