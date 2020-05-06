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      Под Кабмином снова протесты: предприниматели перекрыли дорогу – фото, видео

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      Протест против карантина Кабмином 6.05.2020: фото, видео
      Под Кабмином снова протесты / Телеграм PavlovskyNews

      К стенам Кабинета Министров снова съезжаются протестующие из разных регионов Украины. Они проводят акцию "Карантин убивает". Сейчас предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Правоохранители усилили меры безопасности.

      Представители бизнеса продолжают протестовать против карантинных ограничений, сообщил в своем телеграме журналист Андрей Павловский.

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      По его словам, протестующие 6 мая проводят акцию "Карантин убивает".

      Их позиция заключается в угрозе не так коронавируса, как его последствий,
      – отмечает Павловский.

      Митинг набирает оборотов. На него продолжают прибывать люди, в том числе из регионов. Предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Они ходят по пешеходному переходу, поэтому формально ничего не нарушают.

      Протест під Кабміном 6 травня
      Протестующие перекрыли дорогу / Телеграм PavlovskyNews

      Мітингувальники проводять акцію Карантин вбиває
      Митингующие проводят акцию "Карантин убивает" / Телеграм PavlovskyNews

      Протест возле здания Кабмина: смотрите видео

      Однако некоторые автомобилисты жалуются. Мол, хотят, чтобы к протестующим кто-то вышел с требованием освободить дорогу.

      Что говорят правоохранители

      Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время протестов, полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство.

      Для обеспечения безопасности дежурят работники структурных подразделений столичной полиции, военные Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция,
      – информирует полиция.

      Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение на отдельных улицах в центре Киева. Автомобилистам советуют учитывать это в своих маршрутах.

       

      Что известно о предыдущем митинге под Кабмином

      Более 100 предпринимателей 29 апреля вышли на акцию протеста. Они требовали смягчить карантин, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу.

      Обратите внимание! Правительство ранее продлило карантин до 22 мая. Однако его начнут ослаблять уже с 11 мая.

      карантин
      Что позволят с 11 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Бизнес Нацгвардія Полиция Протесты Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины
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