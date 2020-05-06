Под Кабмином снова протесты: предприниматели перекрыли дорогу – фото, видео

К стенам Кабинета Министров снова съезжаются протестующие из разных регионов Украины. Они проводят акцию "Карантин убивает". Сейчас предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Правоохранители усилили меры безопасности.

Представители бизнеса продолжают протестовать против карантинных ограничений, сообщил в своем телеграме журналист Андрей Павловский.

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По его словам, протестующие 6 мая проводят акцию "Карантин убивает".

Их позиция заключается в угрозе не так коронавируса, как его последствий,

– отмечает Павловский.

Митинг набирает оборотов. На него продолжают прибывать люди, в том числе из регионов. Предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Они ходят по пешеходному переходу, поэтому формально ничего не нарушают.



Протестующие перекрыли дорогу / Телеграм PavlovskyNews



Митингующие проводят акцию "Карантин убивает" / Телеграм PavlovskyNews

Протест возле здания Кабмина: смотрите видео

Однако некоторые автомобилисты жалуются. Мол, хотят, чтобы к протестующим кто-то вышел с требованием освободить дорогу.

Что говорят правоохранители

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время протестов, полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство.

Для обеспечения безопасности дежурят работники структурных подразделений столичной полиции, военные Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция,

– информирует полиция.

Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение на отдельных улицах в центре Киева. Автомобилистам советуют учитывать это в своих маршрутах.

Что известно о предыдущем митинге под Кабмином

Более 100 предпринимателей 29 апреля вышли на акцию протеста. Они требовали смягчить карантин, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу.

Обратите внимание! Правительство ранее продлило карантин до 22 мая. Однако его начнут ослаблять уже с 11 мая.



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