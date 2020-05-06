Під Кабміном знову протести: підприємці перекрили дорогу – фото

До стін Кабінету Міністрів знову з'їжджаються протестувальники з різних регіонів України. Вони проводять акцію "Карантин вбиває". Наразі підприємці перекрили дорогу в урядовому кварталі. Правоохоронці посилили заходи безпеки.

Представники бізнесу продовжують протестувати проти карантинних обмежень, повідомив у своєму телеграмі журналіст Андрій Павловський.

Читайте також Протести проти карантину: причини та наслідки невдоволення українців

За його словами, учасники протесту 6 травня проводять акцію "Карантин вбиває".

Їх позиція полягає в загрозі не так коронавірусу, як його наслідків,

– зазначає Павловський.

Мітинг набирає обертів. На нього продовжують прибувати люди, зокрема з регіонів. Підприємці перекрили дорогу в урядовому кварталі. Вони ходять по пішохідному переходу, тому формально нічого не порушують.



Протестувальники перекрили дорогу / Телеграм PavlovskyNews



Мітингувальники проводять акцію "Карантин вбиває" / Телеграм PavlovskyNews

Однак деякі автомобілісти скаржаться. Мовляв, хочуть, аби до протестувальників хтось вийшов з вимогою звільнити дорогу.

Що кажуть правоохоронці

Щоб не допустити порушень громадського порядку під час протестів, поліцейські та нацгвардійці заступили на посилене чергування.

Для забезпечення безпеки чергують працівники структурних підрозділів столичної поліції, військові Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція, – інформує поліція.

Для безпеки дорожнього руху правоохоронці обмежили дорожній рух на окремих вулицях в центрі Києва. Автомобілістам радять враховувати це у своїх маршрутах.

Що відомо про попередній мітинг під Кабміном

Понад 100 підприємців 29 квітня вийшли на акцію протесту. Вони вимагали пом'якшити карантин, зокрема, дозволити працювати малому та середньому бізнесу.

Зверніть увагу! Уряд раніше продовжив карантин до 22 травня. Однак його почнуть послаблювати вже з 11 травня.