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      Протесты против карантина: причины и последствия недовольства украинцев

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      Протесты против карантина 2020, Украина – причины и последствия
      Почему украинцы нарушают условия карантина? / 24 канал

      Часть украинцев начала досрочно выходить из карантина. Что вызывает недовольство украинцев и возможны ли массовые протесты против карантина, – в материале 24 канала.

      Что вызвало протесты против карантина?

      По мнению экспертов, толчком для протестов против карантина стало нарушение принципа социальной справедливости. В частности, по словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, скандал вокруг работы – несмотря на запрет – ресторана нардепа от фракции "Слуга народа" Тищенко "Велюр" и некоторых крупных сетей супермаркетов.

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      Акции протеста в Украине никогда не возникали по сценарию голодного бунта. Протесты возникали на основе идеологических побуждений или, если общество считало, что нарушены принципы справедливости. Или сочетание этих двух причин,
      – отмечает Михаил Мищенко.

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      По мнению юриста Анны Маляр, к недовольству карантином привело нарушение двух норм: адекватности и равенства введенных мер.

      У любого запрета есть красная линия в виде нашего согласия. Пока мы не выходим на улицу, это означает, что мы соглашаемся с запретами, установленными властью. Работа ресторана "Велюр" и сети "Эпицентр" вызвало недовольство карантином и демонстративное его нарушение из-за неравенства применения норм,
      – замечает Анна Маляр.

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      Что известно о скандале с рестораном Тищенко и сетями строительных магазинов.

      карантин
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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      Каковы возможные последствия недовольства украинцев карантином?

      Михаил Мищенко отмечает: власть начала брать под контроль ситуацию. В ОПУ заявили, что Зеленский имел жесткий разговор с Тищенко. "Эпицентр" оштрафовали.

      карантин
      Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

      Эксперт отмечает: власть вынуждена реагировать на протестные общественные настроения украинцев в связи с карантином. Хотя, по его мнению, смягчение карантина – дискуссионный момент с точки зрения эпидемиологии. Если спрогнозировать, будут или нет акции протеста в условиях пандемии, то, считает Мищенко, все зависит от того, насколько власть будет придерживаться принципа социальной справедливости.

      Важно не смягчение или усиление карантина. А чтобы требования были одинаковы для всех. Не карантин вызывает акции протеста. А то, что для одних есть требования, а для других – нет. Важно осознание обществом, насколько действия власти прогнозируемые и гарантированные. Люди могут и дальше терпеть, если им докажут, что это необходимо, а карантинные требования выполняются всеми,
      – подчеркивает Михаил Мищенко.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Публикации Статьи Владимир Зеленский Николай Тищенко Протесты
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