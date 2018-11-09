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      Под Киевом на АЗС произошел пожар: горел дизельное топливо

      6 Читати новину українською
      На АЗС под Киевом произошел пожар
      На АЗС под Киевом произошел пожар / dtp.kiev.ua

      В ночь на пятницу, 9 ноября, в населенном пункте Белогородка Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции.

      Об этом сообщило сообщество "ДТП Киев" на своей странице в Facebook.

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      Загорелась кустарная АЗС, несколько тонн топлива разлилось окрестностями. На месте спасатели и полиция,
      – говорится в сообщении.

      Издание "Информатор" сообщило, что по предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива.

      "После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть. Это связано с тем, что сосуд был пластиковой и она расплавилась от температуры", – говорится в сообщении.

      Смотрите видео: пожар на АЗС под Киевом

       

      Теги: Горючее Пожар Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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