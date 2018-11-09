Под Киевом на АЗС произошел пожар: горел дизельное топливо
В ночь на пятницу, 9 ноября, в населенном пункте Белогородка Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции.
Об этом сообщило сообщество "ДТП Киев" на своей странице в Facebook.
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Загорелась кустарная АЗС, несколько тонн топлива разлилось окрестностями. На месте спасатели и полиция,
– говорится в сообщении.
Издание "Информатор" сообщило, что по предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива.
"После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть. Это связано с тем, что сосуд был пластиковой и она расплавилась от температуры", – говорится в сообщении.
Смотрите видео: пожар на АЗС под Киевом
Источник: 24 Канал
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