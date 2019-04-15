Под Киевом перевернулось авто – у водителя не было прав, погибла девушка: фото

Под Киевом перевернулся автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 18-ти летний парень без водительских прав. В результате аварии он не получил серьезных повреждений. Однако вместе с ним в салоне была его несовершеннолетняя девушка. Ей было 17 лет, от полученных травм она скончалась на месте. Продолжается следствие, виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 14 апреля около 19 вечера в городе Фастов. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ГУНП Киевской области.

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Место инцидента изображено на карте:

Известно, что 18-ти летний житель села Большая Снитынка не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2106, съехал в кювет, где машина перевернулась. Парень был трезв и серьезных травм не получил.



Водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет

Но его 17-ти летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении, погибла. Ее тело направили на судмедэкспертизу. Саму машину отвезли на площадку временного содержания.



18-летний водитель не получил серьезных травм, но погибла 17-ти летняя пассажирка

По данному факту возбудили уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением водительских прав.

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