Под Киевом построят новый международный аэропорт

Белоцерковский грузовой авиационный комплекс планирует создать международный аэропорт.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также: В Верховной Раде предлагают ввести значительные компенсации пассажирам в случае задержки авиарейсов

Директор комплекса Сергей Кандауров отметил, что ориентировочная стоимость создания аэропорта составит 52 миллиона евро.

"Надеюсь, что аэродром в ближайшем времени станет аэропортом. В пятницу в Министерстве инфраструктуры состоялось совещание, где рассматривались перспективы развития авиации в Украине", – сказал он.

Также Кандауров отметил, что на совещании было представлено предварительное технико-экономическое обоснование создания мультимодального транспортного узла в Белой Церкви.

Наличие автотрассы, железные дороги и аэродрома делает этот узел очень перспективным для перевалки груза и так далее,

– добавил директор.

Он отметил, что аэродром обратился к Кабмину с просьбой открыть пункт пропуска через границу на аэродроме, что позволит предприятию развивать аэропорт. Кандауров добавил, что аэродром непосредственно граничит с таможенным постом Белая Церковь.