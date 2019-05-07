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      Под Киевом в пожаре погибла пятилетняя девочка: фото

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      Под Киевом в пожаре погибла пятилетняя девочка
      Под Киевом в пожаре погибла пятилетняя девочка / Unsplash

      В городе Ирпень, в Киевской области, произошла трагедия. В результате пожара в частном доме маленькая девочка отравилась угарным газом. К сожалению, медикам не удалось спасти ее, она скончалась в карете скорой помощи.

      Трагедия произошла накануне, 6 мая. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

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      Получив сообщение о возгорании, на место прибыли спасатели, бригада медиков и следственно-оперативная группа. Из огня сотрудники ГСЧС вытащили пятилетнюю девочку без сознания. К сожалению, во время реанимации в карете скорой помощи ребенок скончался. По словам медиков, причиной смерти стало отравление угарным газом.

      Место происшествия с изображением на карте:

      Как позже сообщил дедушка, который присматривал за внучкой, он вышел во двор дома вместе с другим внуком. Через некоторое время он увидел, что из дома идет дым, а внутри горит огонь. Он сразу же вызвал пожарных. К сожалению, девочка была слепой, поэтому не смогла самостоятельно покинуть помещение.

      В результате пожара полностью уничтожена комната на втором этаже, в которой возник пожар и находилась девочка. На данный момент на месте работает лаборатория ГСЧС и следственная группа. Рабочей версией возникновения пожара считается короткое замыкание.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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