Под Киевом в пожаре погибла пятилетняя девочка: фото

В городе Ирпень, в Киевской области, произошла трагедия. В результате пожара в частном доме маленькая девочка отравилась угарным газом. К сожалению, медикам не удалось спасти ее, она скончалась в карете скорой помощи.

Трагедия произошла накануне, 6 мая. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

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Получив сообщение о возгорании, на место прибыли спасатели, бригада медиков и следственно-оперативная группа. Из огня сотрудники ГСЧС вытащили пятилетнюю девочку без сознания. К сожалению, во время реанимации в карете скорой помощи ребенок скончался. По словам медиков, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Место происшествия с изображением на карте:

Как позже сообщил дедушка, который присматривал за внучкой, он вышел во двор дома вместе с другим внуком. Через некоторое время он увидел, что из дома идет дым, а внутри горит огонь. Он сразу же вызвал пожарных. К сожалению, девочка была слепой, поэтому не смогла самостоятельно покинуть помещение.

В результате пожара полностью уничтожена комната на втором этаже, в которой возник пожар и находилась девочка. На данный момент на месте работает лаборатория ГСЧС и следственная группа. Рабочей версией возникновения пожара считается короткое замыкание.