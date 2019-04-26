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      В Киеве водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку: фото, видео

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      В Киеве водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку
      В Киеве водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку / Информатор

      В четверг, 25 апреля, на проспекте Науки на пешеходном переходе в столице сбили ребенка. 11-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Nissan. От удара ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте. Сейчас ребенка госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

      Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. Как сообщили свидетели ДТП, ребенок переходил улицу на пешеходном переходе. Nissan двигался в сторону Центрального вокзала на большой скорости.

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      Впереди него автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. Но как только ребенок вышел из-за угла машины, ее сбил водитель Nissan. Девочка пролетела более пяти метров и упала на асфальт.

      Смотрите видео с места события:

      Скорая помощь забрала ее в больницу, она в тяжелом состоянии и не приходит в себя. По предварительной информации медиков, у нее множественные переломы, а также открытая травма черепа.

      Водій Nissan відмовився коментувати ситуацію
      Водитель Nissan отказался комментировать ситуацию

      Водитель отказался комментировать ситуацию. Он пересел в Toyota своего знакомого и ждал, пока закончат работу патрульные полицейские. Следственно-оперативная группа устанавливает виновных. За жизнь девочки борются врачи, информация о ее состоянии на данный момент не известна.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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