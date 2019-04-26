В Киеве водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку: фото, видео

В четверг, 25 апреля, на проспекте Науки на пешеходном переходе в столице сбили ребенка. 11-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Nissan. От удара ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте. Сейчас ребенка госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. Как сообщили свидетели ДТП, ребенок переходил улицу на пешеходном переходе. Nissan двигался в сторону Центрального вокзала на большой скорости.

Читайте также: В Киеве мужчина погиб под колесами Chevrolet: фото, видео

Впереди него автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. Но как только ребенок вышел из-за угла машины, ее сбил водитель Nissan. Девочка пролетела более пяти метров и упала на асфальт.

Смотрите видео с места события:

Скорая помощь забрала ее в больницу, она в тяжелом состоянии и не приходит в себя. По предварительной информации медиков, у нее множественные переломы, а также открытая травма черепа.



Водитель Nissan отказался комментировать ситуацию

Водитель отказался комментировать ситуацию. Он пересел в Toyota своего знакомого и ждал, пока закончат работу патрульные полицейские. Следственно-оперативная группа устанавливает виновных. За жизнь девочки борются врачи, информация о ее состоянии на данный момент не известна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ