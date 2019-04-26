У Києві водій Nissan збив 11-ти річну дівчинку: фото, відео

У четвер, 25 квітня, на проспекті Науки на пішохідному переході в столиці збили дитину. 11-ти річна дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу і потрапила під колеса автомобіля Nissan. Від удару дитина пролетіла кілька метрів і залишилася лежати на асфальті без ознак життя. Наразі дитину шпиталізували, вона у важкому стані.

Дівчинку госпіталізували у важкому стані. Про це повідомляє Інформатор з місця події. Як повідомили свідки ДТП, дитина переходила вулицю на пішохідному переході. Nissan рухався в бік Центрального вокзалу на великій швидкості.

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Попереду нього автомобіль зупинився, щоб пропустити пішохода. Але як тільки дитина вийшла з-за рогу машини, її збив водій Nissan. Дівчинка пролетіла більше п'яти метрів і впала на асфальт.

Дивіться відео з місця події:

Швидка допомога забрала її в лікарню, вона в тяжкому стані і не приходить до тями. За попередньою інформацією медиків, у неї множинні переломи, а також відкрита травма черепа.



Водій Nissan відмовився коментувати ситуацію

Водій відмовився коментувати ситуацію. Він пересів в Toyota свого знайомого і чекав, поки закінчать роботу патрульні поліцейські. Слідчо-оперативна група встановлює винних. За життя дівчинки борються лікарі, інформація про її стан на разі не відома.