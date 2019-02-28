Под Киевом задержали группу преступников, которая годами похищала автомобили

Злоумышленники разбирали автомобили на части и перепродавали. Мужчин задержали еще в 2018 году, однако они убежали и скрывались в Чернигове, не прекращая нарушать закон.

Ворами оказались двое мужчин, которым примерно тридцать лет. Украденные транспортные средства они обычно привозили на станции техосмотра в Чернигове и разбирали.

Читайте также: В Киеве мошенники надели форму полицейских и похитили двух девушек, – СМИ

Одной из жертв злоумышленников стал Павел Сахно, автомобиль которого похитили накануне.

Вышел на утреннюю пробежку и увидел, что моего "Ланоса" нет. Разминулся с ворами всего на 30 минут, это зафиксировали камеры наблюдения,

– рассказал он.

Воров таки выследили – когда они пригнали автомобиль Павла на СТО. Однако дверцы транспортного средства были помяты, а зеркало и стеклоочистительные щетки сорваны.

Злоумышленники еще и заменили номерные знаки машины Павла на "евробляхы"

Кроме машины Павла правоохранители нашли еще два автомобиля и вернули их владельцам. До начала суда воров будут держать под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.



В угнанных автомобилях воры повредили выключатель зажигания

Как избежать краж

По словам экспертов, такие преступления – не редкость. Владельцам советуют не жалеть денег на качественную систему защиты и страхование, чтобы уберечь себя от таких случаев.

Также стоит по возможности парковать автомобиль на стоянках с охраной, установить в машине GPS-маяки и сфотографировать особые приметы автомобиля. Если же машину таки укгнали, стоит быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

Часто после похищения автомобиля владельцу звонят люди, которые предлагают за вознаграждение вернуть машину. Если деньги требуют вперед, то это обычно мошенники,

– пояснил юрист Лаврентий Царук.

О краже сразу следует сообщать полицию. Ведь есть шанс, что в течение нескольких дней машину еще смогут найти.