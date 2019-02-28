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      Под Киевом задержали группу преступников, которая годами похищала автомобили

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      Злоумышленники разбирали автомобили на части и перепродавали. Мужчин задержали еще в 2018 году, однако они убежали и скрывались в Чернигове, не прекращая нарушать закон.

      Ворами оказались двое мужчин, которым примерно тридцать лет. Украденные транспортные средства они обычно привозили на станции техосмотра в Чернигове и разбирали.

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      Одной из жертв злоумышленников стал Павел Сахно, автомобиль которого похитили накануне.

      Вышел на утреннюю пробежку и увидел, что моего "Ланоса" нет. Разминулся с ворами всего на 30 минут, это зафиксировали камеры наблюдения,
      – рассказал он.

      Воров таки выследили – когда они пригнали автомобиль Павла на СТО. Однако дверцы транспортного средства были помяты, а зеркало и стеклоочистительные щетки сорваны.

      Крадіжки авто Злоумышленники еще и заменили номерные знаки машины Павла на "евробляхы"

      Кроме машины Павла правоохранители нашли еще два автомобиля и вернули их владельцам. До начала суда воров будут держать под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.


      В угнанных автомобилях воры повредили выключатель зажигания

      Как избежать краж

      По словам экспертов, такие преступления – не редкость. Владельцам советуют не жалеть денег на качественную систему защиты и страхование, чтобы уберечь себя от таких случаев.

      Также стоит по возможности парковать автомобиль на стоянках с охраной, установить в машине GPS-маяки и сфотографировать особые приметы автомобиля. Если же машину таки укгнали, стоит быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

      Часто после похищения автомобиля владельцу звонят люди, которые предлагают за вознаграждение вернуть машину. Если деньги требуют вперед, то это обычно мошенники,
      – пояснил юрист Лаврентий Царук.

      О краже сразу следует сообщать полицию. Ведь есть шанс, что в течение нескольких дней машину еще смогут найти.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Похищение Полиция Криминальные новости Новости Киева Новости Чернигова Авто Транспорт
      Источник: 24 Канал
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