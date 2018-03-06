Под Кременчугом рейсовый автобус попал в аварию: есть погибший и раненые
На трассе "Полтава – Кременчуг – Александрия" рейсовый автобус попал в ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще шестеро получили травмы.
Об этом сказали в Кременчугском отделении полиции в Полтавской области.
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Автобус ехал в Кременчуг и столкнулся с Renault Trafic. От полученных травм скончался 21-летний пассажир автомобиля Renault.
"С места происшествия в больницу госпитализировали водителя Renault и, по предварительной информации медиков – пять пассажирок автобуса (женщины в возрасте 35-55 лет)", – говорится в сообщении.
По факту аварии открыли производство.
Источник: 24 Канал
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